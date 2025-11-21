漫才コンビ ザ・ぼんちのぼんちおさむと里見まさとが、11月18日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。黒柳徹子がおさむのギャグにどハマりして笑いが止まらなくなるシーンがあった。【映像】徹子がどハマりしたおさむの爆笑ギャグ孫がいるという2人、まさとの孫は時々漫才をみにくることもあるというが、おさむは「小学生低学年は僕のネタは笑うんですよ。高学年になるとアホちゃうかって言われます。4年生以上は笑