山形県真室川町できのう、木を切り倒す作業をしていた５９歳の男性が倒れた木の下敷きになり、首や背中などの骨を折る大けがをしました。 警察が事故の原因を詳しく調べています。 警察によりますと、きのう午前９時４５分ごろ、真室川町釜渕の山林で杉の木を切り倒す作業をしていた真室川町の作業員の５９歳の男性が倒れた木の下敷きになり、首や背中、腰などの骨を折る大けがをしました。 男性は、きのう午前８時２０分ごろか