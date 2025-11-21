メンフィス・グリズリーズ vs サクラメント・キングス日付：2025年11月21日（金）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 137 - 96 サクラメント・キングス NBAのメンフィス・グリズリーズ対サクラメント・キングスがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはメンフィス・グリズリーズがリードし