俳優の小沢仁志（63）が20日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。意外な好物を明かす場面があった。番組MCの飯島直子と居酒屋でトークを展開。2人は映画「室井慎次 生き続ける者」「室井慎次 敗れざる者」で共演し、夫婦役を演じていた。小沢は飯島との合流前には「サシ飲みは初めてだな。飲んだことはあるんだけど。ジョニー（大倉さん）とか柳葉（敏郎）とかと」と明かしていた。