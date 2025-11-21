俳優の妻夫木聡、吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬、今田美桜が２１日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」発売記念イベントに出席。「ジャンボきょうだい」としてＣＭキャラクターを務める５人全員がそろって参加した。今回のＣＭでは、成田が歌手のＡｄｏに扮（ふん）してパフォーマンス。ウィッグをつけ、振り付けも勉強したという成田は「最高ですね。我ながらいいなと思います