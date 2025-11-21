ＮＨＫは２１日、２０２７年春から、連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」を放送すると発表した。脚本はバカリズムさん。刑事ドラマを見て警察官を志し、長野県警の所轄署の生活安全課に配属された女性の日常を描く。森田望智（みさと）さん（２９）がヒロインを演じる。