女子CL1次リーグ第4戦サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は20日、1次リーグ第4戦のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）―パリ・サンジェルマン（フランス）戦が行われた。アウェーのバイエルンは20歳MFの谷川萌々子が決勝ゴール。3-1の勝利に大きく貢献した。1-1で迎えた前半34分だった。ペナルティーエリア内でボールを受けた谷川は、キックフェイントから素早いドリブル突破。ゴール前に並んだ相手3選手をワンフェ