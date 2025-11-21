「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会した。阪神のレジェンド、掛布雅之氏は「長嶋さんがいなければたぶん野球やってなかったと思いますので。それぐらい、王さんも言ってましたけど、打つ、守る、走る、あの躍動感に憧れて野球やりました