大分市で起きた大規模な火災は発生から4日目を迎えましたが、いまだ鎮火には至っていません。現場から、テレビ大分・刀祢優月アナウンサーがお伝えします。火災現場では、21日朝から水や電気などライフラインの復旧作業を行うための車両が次々と規制線の中に入っていきました。21日午前7時時点で73世帯113人がいまだに避難を続けています。大分市佐賀関の住宅密集地で11月18日に発生した火災では、約170棟が燃え1人が亡くなりまし