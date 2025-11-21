２１日に東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に参列した巨人・坂本勇人内野手が囲み取材に応じ、長嶋さんへの思いを語った。以下は一問一答ーどんなことを思った。「やっぱり本当に今のプロ野球が毎日こんなにたくさん入ってくれるようになったのは、長嶋茂雄さんの功績があってからこそだなというのは今日また改めて感じましたし、本当に偉大な大先輩、チームに僕も入れて改めて光栄な