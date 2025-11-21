ルーキーイヤーを終えた西武・ラマル外野手（１９）が、偉大な先輩たちのような長距離砲を目指すと誓った。昨秋の育成ドラフト３位で大阪桐蔭から入団。右肩のけがもあり公式戦出場は果たせず「すごい悔しいシーズンだったけど、けがをして違う方向から自分の体を向き合えたので、そこは良かった」。チーム全体として「フィジカル強化」をテーマに掲げ、筋力面や打球速度などの結果によって「フィジカル組」と「バランス組」