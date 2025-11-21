元モーニング娘。の福田明日香（40）が21日、インスタグラムを更新。双極性障害で入院していると明かした。病室内とみられる場所からインスタライブを実施した。「わけあって入院してます。病院です。復活できないかもしれないですね。今年、活動を再開しようと思ってたんですけど。結局、夏ぐらいに体調を崩して」と切り出した上で「双極性障害で入院してるんですよ」と明かした。体重は現在48キロで半年前は38キロだったという。