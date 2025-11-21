ロッテリアとサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」によるコラボ企画として「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」が登場。「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、お店で使える「お食事クーポン」が入った、お得な福袋です！ ロッテリア「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」 価格：4,900円(税込)発売日：2025年12月19日（金）※数量