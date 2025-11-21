◇女子欧州CL1次リーグ第4戦Bミュンヘン3―1パリSG（2025年11月20日フランス・パリ）女子欧州CL1次リーグ第4戦が20日に各地で行われ、敵地でのパリSG戦にフル出場したBミュンヘンの日本代表MF谷川萌々子が、勝ち越しゴールを挙げて今大会3勝目に貢献した。1―1の前半34分、ペナルティーエリア内でパスを受けると、細かなタッチで鮮やかにDF2人の間をすり抜けて右足で浮かせて決勝ゴールを決めた。地元メディアでは称賛