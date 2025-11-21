東京のJR神田駅近くで、台湾出身の男性2人が鉄パイプで殴られけがをした事件で、警視庁は現場から逃走していた男ら5人を逮捕しました。警視庁によりますと、宮下佳樹容疑者ら男3人と少年2人は共謀のうえ、今年7月、千代田区のJR神田駅近くの路上で台湾出身の男性2人に催涙スプレーをかけ、鉄パイプで殴りけがをさせたうえキャリーケースを奪おうとした疑いが持たれています。宮下容疑者らは、レンタカーで大阪から東京まで来ていて