岡山城ライトアップ提供：岡山市 11月は「子宮頸がん予防啓発月間」です。 岡山市は11月27日、岡山城を子宮頸がんをなくす活動のテーマカラー「ティーブルー」にライトアップします。日没から午前0時までを予定しています。 子宮頸がんは、20歳代後半から40歳代の女性の罹患率が高いがんで、ヒトパピローマウイルス（HPV)と呼ばれるウイルスの感染が主な要因とされています。 岡山市