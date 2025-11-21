「SEVENTEEN: OUR CHAPTER」(C) PLEDIS Entertainment & HYBE. All Rights Reserved. 9月からスタートした「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」の北米公演として10月に5都市を巡り、ワシントンD.C.のフィナーレでは約3時間、30曲以上を熱唱するエネルギッシュなパフォーマンスで海外メディアからも絶賛を浴びたSEVENTEEN。11月27日(木)からの日本公演にも期待がかかるこのワールドツアーは、兵役中のJEONGHAN(ジョンハン)、WO