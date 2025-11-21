21日午後0時17分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は国後島付近で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の標津町と別海町、それに根室市です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道標津町別海町根室市気象庁の発表に基づき、地