あす22日（土）からは、今年最後の3連休という方が多いかもしれません。連休中は初日のあす22日（土）と、中日のあさって23日（日）は西日本や東日本を中心に晴れて、絶好の行楽日和になりそうです。■紅葉映えの青空広がるきょう21日（金）午後も関東から西では晴れて、紅葉が青空によく映えるでしょう。日ざしが暖かく、最高気温は17〜20℃で過ごしやすい見込みです。大分は19℃でしょう。北陸から北では雨や雪が降り、空気はヒ