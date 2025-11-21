ニューストップ > 国内ニュース > ベトナム国籍の男女ら11人逮捕 埼玉県内の窃盗事件に関与か 埼玉県 時事ニュース FNNプライムオンライン ベトナム国籍の男女ら11人逮捕 埼玉県内の窃盗事件に関与か 2025年11月21日 12時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 窃盗事件に関与したなどの疑いで、ベトナム国籍の男ら計11人が逮捕された 埼玉県内では10月以降、100件以上・総額2000万円超の被害が発生 警察は東南アジア系の大規模グループとみて捜査中だ 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太 Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす 活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分 都立小児総合医療センターが「ウィッシュリスト」公開→「空っぽ」の声相次ぐ 実は一晩ですべて寄付...SNS安堵の声 2025年11月20日 19時13分 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 元妻、元カノ全員が「子宮頸がん」で死亡…原因は「夫」!? デマや誤解が多い「感染源」や「HPVワクチン」について産婦人科専門医に聞いた 2025年11月19日 7時15分 「一般人じゃない」批判…Perfumeあ〜ちゃん 吉田カバン社長を「一般男性」と表現した“真意”と“誤算” 2025年11月20日 19時5分