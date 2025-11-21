レクサスの新型「ステーションワゴン」!?レクサスのスポーツセダンのひとつである「IS」は、2025年9月に3度目となるビッグマイナーチェンジを実施することを発表し、2026年初頭以降、順次各地域で発売することをアナウンスしました。まさかの“20年以上ぶり復活”なトヨタ「アルテッツァ“ジータ”」!?（Photo：kelsonik）この新型ISをベースとした新モデルを、デジタルクリエイターとしてインスタグラムなどで活動する「kelso