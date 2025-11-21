シュークリーム専門店「ビアードパパ」は12月1日、テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボしたシュークリームを発売する。「キミと食べたい!キラッキランラン♪シュークリーム!」(税込420円)を購入すると、紙製コースター(ランダムで全5種)がもらえる。商品は数量限定で、なくなり次第終了。シュークリーム専門店「ビアードパパ」ロゴビアードパパ「キミと食べたい!キラッキランラン♪シュークリーム!」〈ビアードパ