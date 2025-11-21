仏壇や仏具を展示・販売する毎年恒例の「大仏壇博」が21日から金沢市で始まりました。「大仏壇博」は「一休さんの米永グループ」が毎年春と秋に開いている県内最大の販売会で、金沢市の県産業展示館2号館には、大小およそ300本の仏壇や仏具、神棚などが並べられています。国内大手の家具メーカーとコラボレーションした仏壇も展示され家具との調和を提案しています。担当者によりますと、最近は仏間がない家が増えた影響で、タンス