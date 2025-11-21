元気で明るいキャラクターで知られる、フリーアナウンサー・尾崎里紗さんのお悩みは、童顔で子供っぽく見られてしまうこと。普段の可愛らしい印象を大人っぽくアップデートする、クールな陰影メイクをGENSEIさんに教えてもらいました。メイク後のアフタートークも公開中！YouTubehttps://youtu.be/vUfJhSMLGTsあなたのGEN石見つけますコンプレックスを味方にして、その人の顔立ちや個性を生かしたメイクを得意とするGENSEIさん。そ