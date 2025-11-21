お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が20日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの“ミキティ”こと藤本美貴（40）と長女（10）とのランチの様子を公開し、温かな親子ショットが大きな反響を呼んでいる。【写真】「美しかったから」庄司智春が思わず撮影した、ミキティ＆長女の横顔庄司は「先日長女と3人でランチ 2人が楽しそうに話して笑って美しかったから写真を撮る」と投稿。ミキティと長女が見つめ合い、満面