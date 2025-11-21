タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。物置化していた自宅のスタジオを大改造すると宣言し、“模様替え”する様子を紹介した。【ビフォアフ動画】「すごーーーい!!」「いい感じ」床を張り替え“雰囲気ガラリ”な自宅スタジオ※完了は25分頃スタジオは白を基調にした広々空間。長女の希空（17）が中学生の頃はダンスレッスンする場所としてよく使用していたそうで、1