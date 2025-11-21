ジャルパックは、航空券と宿泊がセットになったJALダイナミックパッケージで、「宮崎市でまっちょるよ！」キャンペーンを2026年1月31日出発分まで実施している。東京/羽田〜宮崎線を往復利用し、宮崎市の指定宿泊施設に1泊以上宿泊する旅行者を対象に、1人あたり旅行代金から5,000円を助成し、電子の「宮崎で遊ぼうクーポン」2,000円分を付与する。企画は宮崎市観光協会の助成金により実施する。予約は指定ページ内で完了する必要