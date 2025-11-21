6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。長く阪神の4番として活躍した掛布雅之氏（70）が長嶋さんとの知られざる「素振り」にまつわるエピソードを明かした。松井秀喜氏が長嶋さんと素振りで会話をしたエピソードは知られる。掛布氏にも忘れられない思い出があった。「僕も一瞬ですけど、電話越しに長嶋さんと素振り