映画監督の福田雄一氏（57）が20日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。妻との関係について語った。妻とは大学時代に知り合い、結婚。社会人経験がないながらも、実写化の際はキャスティングを相談しているという妻について、福田氏は「いろんなことで彼女の言ったとおりにして、ありがたく成功してる」と告白。2017年公開の映画「斉木楠雄のΨ難」に俳優・山崎賢人を起用した際は、妻からの「こ