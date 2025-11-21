大分市佐賀関（さがのせき）で発生した大規模火災で、発生から丸２日が過ぎた２０日夜時点でも、焼損した住宅地周辺の山林で１００度以上の熱源が複数確認されたことが２１日、大分大などへの取材でわかった。市消防局は、熱源が確認された地点で消火活動を重点的に行う方針。同大などによると、１９、２０日の日没後、赤外線カメラを搭載したドローンを使って調査した。１９日は５０〜１３０度超の高温エリアが山林で多数点在