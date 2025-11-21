東京五輪の陸上男子100m準決勝で9秒83のアジア新記録をマークし、雄たけびを上げる中国の蘇炳添＝21年8月、国立競技場陸上男子100メートルで9秒83のアジア記録を持つ36歳の蘇炳添（中国）が20日、現役引退を表明した。国営通信新華社が伝えた。国内大会で最後のレースを走り終え「何も知らない子どもが世界の舞台で競うまでになり、10秒の壁を破って五輪で100メートルの決勝にも届いた。粘り強さで夢をかなえた」と振り返った。