デートの見返りに金銭を受け取る「パパ活」で出会った16歳未満の少女2人の体を触ったとして、不同意わいせつ罪に問われた大阪府警生活安全部の元警視辻本浩嗣被告（54）は21日、大阪地裁（御山真理子裁判官）で開かれた初公判で「間違いない」と起訴内容を認めた。検察側は拘禁刑2年を求刑し、即日結審した。判決は12月17日。府警によると、生活安全部は少年事件やサイバー事件の他、子どもを性犯罪から守る取り組みをしている