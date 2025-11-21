『ぷにるんず』公式アンバサダー※を務める希空（のあ）が、11月22日（土）放送のテレビアニメ『ぷにるんず ぷに3』（あさ9時45分）にゲスト声優として出演！ 希空の声優挑戦は本作が初めてとなり、第21話「『ふぇあるんでスパークるん♪』で、注目のキャラクター『ふぇあるん』を演じる。※希空さんは『ぷにるんず』公式アンバサダーとして、テレビ CM をはじめ、YouTube や SNS などに登場して『ぷにるんず』の魅力を発信してい