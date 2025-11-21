バス路線を維持するため、広島市と事業者による共同運営に向けた経営計画が発表されました。バス路線を共同で運営するのは広島市と8つの事業者です。21日発表した計画では広島市中心部で、異なる事業者で同じ行き先のバス停が近くにある場所については来年3月から1か所に集約します。先月からは共同の実証運行を始めており、利用者の減少や運転手不足の解消を目指します。■バス協調・共創プラットフォームひろしま石飛和博