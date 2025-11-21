米CDCの公式サイトが、ワクチンと自閉症に関する情報を改訂した/Megan Varner/Reuters（CNN）米疾病対策センター（CDC）の公式サイトに掲載されている科学情報が19日に改訂され、「『ワクチンは自閉症を引き起こさない』という主張は証拠に基づく主張ではない」と明記された。この内容に対して専門家からは異論が噴出している。新たな内容は自閉症とワクチンに関する情報ページの最上部に要点として掲載された。理由として「研究で