きょうは関東から西を中心に晴れている所が多くなっています。気温も順調に上がっていて、日差し暖かですが、空気の乾燥が気になってきました。東京の湿度はおとといは２９％、きのうは４０％まで下がり、快適とされる湿度よりも低くなっています。これから冬にかけて、太平洋側では晴れる日が多いぶん、ネックなのが乾燥。火災が起きやすくなるので、注意が必要です。また、空気が乾燥することで、お肌や喉に不調をきたすることも