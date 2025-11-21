人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 職場にクレームの電話をした夫。ありえない行動に別居が頭をよぎる 夫が私の職場にクレーム電話を入れました。 きっかけは私の働き方のことでの喧嘩です。