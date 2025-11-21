【モデルプレス＝2025/11/21】NHKは2025年11月21日、女優の森田望智（もりた・みさと／29）が2027年度前期のNHK連続テレビ小説「巡るスワン」（読み：まわるすわん）の主演を務めることを発表。ここでは、森田の略歴をまとめる。【写真】森田望智「センスある」ドラマ現場への差し入れ◆森田望智「全裸監督」ヒロイン役で一躍有名に森田は1996年9月13日生まれ、神奈川県出身。2011年、テレビCMで女優としての活動を始める。Netflix