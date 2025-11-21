11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊËè½µÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼Î¤Æ¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÆñÉÂ¤ÎÇìÊì¤È¥®¥ã¥ëÌ¼¤Î"¶¯¤¤å«"¡õ20Ç¯¤Î¶õÇò¡Ä¸µºÊ¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÎÁÛ¤¤±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¥®¥ã¥ë2¿ÍÁÈ¡Ê¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤µ¤ó¡Ë¤òÈ¯¸«¡ª ¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ß¡ÊÊì¿Æ¡Ë¤Ëµö²Ä¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤µ¤é