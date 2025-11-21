女優の瀧本美織（３３）が２０日までに自身のＳＮＳを更新し、新たなファッションスタイルを公開した。インスタグラムに「社長みたいですねって言われた今日のスタイル」と書き、ダークトーンのハンサムなセットアップに、白いスニーカーを合わせ、抜け感を出した着こなしを披露した。さらに「もしも社長さんだったらはい、スーツを着こなしてたいですね」と一言添えた。この投稿には多数の「いいね！」が寄せられている