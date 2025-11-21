長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、直接指導を受けた現役選手も多数参加。岡本和真が改めて感謝の言葉を伝えた。岡本は「いや、はい、本当長嶋さんのおかげで野球をこういう舞台でやっていけるという、なんと言うんでしょう、はい。人気にしてくれたおかげで僕らが今こうやってプロ野球でやれてると思うんで、すごく感謝してこれからもやっていきたいなと思います」と故人への思いを伝えた。注目