整備が進む小禄道路の赤嶺トンネル付近。 不便な「那覇市中心街」へのアクセス。東西方向のバイパスが整備中！ 「那覇空港自動車道」の概要。 沖縄県の主要南北軸「沖縄自動車道」は、空港や中心街のある那覇市から、宜野（ぎの）湾やコザを経て、北部中心街の名護市までをつなぐ約60kmの高速道路。本島内の周遊・物流・緊急輸送などに無くてはならない重要なインフラだ。しかし、1987年に那覇市～名護市が全線開通した