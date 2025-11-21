男鹿半島遠征、トラブルなしで完遂！大貴族号（筆者の所有する先代マセラティ・クアトロポルテ）による男鹿半島遠征は、まったく何のトラブルもなく完遂された。総走行距離約1420km、ガソリン給油量180L、燃費は約８km/Lだった。【画像】これぞイタ車魂！大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテと約100万円で購入したアルファ166全25枚東京に戻って気づいたのは、サスペンションの『ガツン！』という突き上げが減ったことだ