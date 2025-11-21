俳優のヨム・ジョンア、ウォン・ジナが出演する韓国ドラマ『アイショッピング〜返品された子どもたち〜』（全8話）がきょう21日（後8：00〜10：30）より、韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）で日本初放送される。【写真】ヨム・ジョンアが悪徳組織の黒幕である冷徹な女に本作は人気ウェブトゥーンが原作。上流層を対象に不正な養子縁組を斡旋し、客が満足しなければ返品（＝処分）