今月19日、高松市で女性に暴行したとして、高松市の会社員の男がきょう（21日）逮捕されました。 暴行容疑で逮捕されたのは、高松市上天神町の会社員の男（25）です。警察によりますと、男は今月19日午後0時半ごろ、高松市の男の自宅で、玄関から屋外に出ようとする女性（21）の体を両手で抱え込み、屋内に引きずりこむなどの暴行を加えた疑いです。2人の様子を目撃した人が警察に通報し、女性が被害を訴えたため、警察はきょう（