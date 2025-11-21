ドイツ・デュイスブルクから西安国際港駅に到着した「中欧班列」。（２０２３年７月１０日撮影、西安＝新華社記者／張博文）【新華社西安11月21日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」は、2011年の開業以来の運行本数が12万本に迫り、現在は欧州26カ国の232都市、アジア11カ国の100数都市に通じている。陝西省西安市で18日に開催された第2回中欧班列国際協力フォーラムで明らかになった。現在、東、中央、西の3ルー