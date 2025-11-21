日経平均株価は一時1200円以上下げました。21日の東京株式市場は、アメリカ市場でハイテク関連の株価が下落した流れを受け、半導体関連銘柄に売り注文が広がっています。21日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、20日に比べ、1170円14銭安い、4万8653円80銭、TOPIX(東証株価指数)は、3289.64でした。