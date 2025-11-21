「SDGs」をテーマにしたイベントが、名古屋で始まりました。名古屋市中区のオフィスビルで始まった「SDGsフェスティバルin名古屋丸の内」では、地元企業のSDGsの活動がパネルで展示されています。また、21日限定でサステナブルをテーマとした物産展が開かれ、愛知の伝統野菜の守口大根やかりもりを使った漬物や、岐阜県郡上市の石臼引きそばなど、地産地消の商品が紹介されています。