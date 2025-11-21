長野県の塩尻駅と篠ノ井駅を結ぶJR篠ノ井線。 路線名やこの2つの駅の名前を聞いてもピンとこない方も多いと思われるこの路線ですが、特急「あずさ」号や、「しなの」号が走る松本駅を通る路線と聞くと、なんとなく位置関係がわかる方も増えるかと思います。新宿方面、名古屋方面から中央本線の特急列車が乗り入れることから、篠ノ井線ではなく「中央線」として認識されている方も多い路線です。特急と普通列車がひしめく区間