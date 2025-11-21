企業や自治体のSDGsへの取り組みを紹介するイベントが、名古屋で始まりました。 【写真を見る】50の企業や自治体などがSDGsの取り組み紹介 ｢SDGsフェスティバル in 名古屋丸の内｣ 2026年1月31日まで開催 21日から始まったイベント｢SDGsフェスティバル in 名古屋丸の内｣は、SDGs・持続可能な開発目標を身近に感じてもらうのが目的で、ことしで6回目を迎えます。 会場のひとつ名古屋東京海上日動ビルでは、オープニングイベ